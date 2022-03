Riflessioni sulla Nazionale: orizzonte corto

Tratto dalla pagina Facebook - Il Giornale Rossoblù

Non sono incredulo e sbigottito dall'eliminazione dell'Italia del calcio dai Mondiali. Del resto, nei quattro Campionati successivi al 2006, in due siamo stati cacciati fuori al primo turno da squadrette e in due non ci siamo qualificati. Lo sportivo accetta la sconfitta quando è meritata. E la ritengo meritata per i seguenti motivi: