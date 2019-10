Regolamento e falli di mano: altro che norme certe

Credo che nel marasma di giudizi, interessati ed indipendenti, che si è scatenato dopo l’ennesimo caso da VAR interpretato a favore del più forte contro il più debole ieri a Torino, ci stia anche il mio sommesso parere, che in sostanza è questo dopo avere letto e riletto il nuovo regolamento della FIGC sottoscritto dall’AIA: la norma lascia ancora molta discrezionalità al direttore di gara, che se poi non va nemmeno a rivedersi l’episodio allo schermo può veramente fare il bello e il cattivo tempo. Infatti la regola 12 a proposito dei falli di mano ha una premessa sostanziale: recita infatti “di solito…ecc. ecc.” Il che vuole dire in sostanza tutto e niente. Riporto la regola:

“È di solito un’infrazione se un calciatore:

• tocca il pallone con le mani / braccia quando:

– queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo;

– queste sono al di sopra dell’altezza delle sue spalle (a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente il pallone che poi tocca le mani / braccia)”.



E poco più sotto:

“Ad eccezione delle suddette infrazioni, di solito non è un’infrazione se il pallone tocca le mani / braccia del calciatore:

– se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso”.