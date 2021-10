Pallavolo Bologna – Brogioni: “La A3? Un campionato da scoprire, ma lo spettacolo è assicurato”

esordio in Serie A3 sul campo di Brugherio (MB). Come Tbw seguiremo tutta la stagione di questa avventura pallavolistica a tinte bolognesi. Abbiamo fatto il punto sulla “Geetit” con Andrea Brogioni, ex giocatore della Zinella, ex staff della nazionale di Londra 2012, fiorentino di nascita ma bolognese d’adozione, nonché uno dei fondatori del progetto “Pallavolo Bologna”.