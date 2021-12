Geetit Bologna, parla il libero Ghezzi: “Consapevoli di potercela giocare con tutti”

C’era grande attesa in città per il debutto della Geetit Bologna al PalaDozza: più di ottocento spettatori, tra cui il sindaco Lepore e il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi, hanno infatti assistito al ritorno del volley nel “madison” di Piazza Azzarita.

In una meravigliosa cornice di pubblico e in un ambiente quasi irreale per una Serie A3, Bologna rompe il ghiaccio alla grande nella sua nuova casa vincendo il primo set contro, sfiorando una caparbia rimonta nel secondo, ma arrendendosi senza appello negli altri due.