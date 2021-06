Oggi, incontro società-Mihajlovic e il punto sul mercato

Giornata importante quella di oggi per pianificare la stagione 2021-22 del Bologna, “forse” la prima normale di Sinisa dopo 3 stagioni. Quella del 2018-19 arrivò a gennaio per salvare il Bologna di Pippo Inzaghi, 2019-20 fu colpito il mister dalla leucemia più il Covid-19 da marzo 2020 e l’ultima, vissuta con un ritiro corto e anticipato e sempre tra restrizioni dettate dalla pandemia. Il mister serbo ha un contratto col Bologna che lo lega fino al 30 giugno 2023. È il quarto mister più pagato in Italia con i suoi 2 milioni di euro netti a stagione. Con gli arrivi di Allegri, Mourinho, Spalletti e l’aumento di stipendio del doppio di Simone Inzaghi che all’Inter percepirà 4 milioni netti a stagione, Sinisa sarà sempre tra i 7-8 mister più pagati del campionato. Per aver terminato la stagione a 41 punti con ben 17 sconfitte su 38 partite, penso che restare a Bologna, sia una scelta quasi obbligata