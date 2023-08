Motta: concentrati sulla Juve. Mercato: idea Saelemaekers

La settimana che si conclude con la trasferta all’Allianz Arena contro la Juventus, ha visto una dietro l’altra la presentazione dei nuovi rinforzi del Bologna: Giovanni Fabbian e Jesper Karlsson. Ieri, invece, conferenza stampa di Thiago Motta, che come suo solito, si offre alla stampa due giorni prima di giocare. I giocatori appena arrivati dimostrano di essersi già integrati nel gruppo e di aver tantissima voglia di dimostrare ai tifosi rossoblu l’ottima scelta della dirigenza nel portarli a Bologna. Motta ci ha tenuto a ribadire, quanto sia contento di questi ragazzi; per ognuno, ha trovato un aneddoto, curioso quello su El Azzouzi, dove in uno scontro ha avuto un problema al naso ma poco dopo, su una palla aerea, è saltato ugualmente a contendere il pallone. Parole costruttive anche per Sidney Van Hooijdonk che a questo punto, salvo proposte indecenti al giocatore e alla società, dovrebbe rimanere nelle rotazioni in attacco. Il Bologna è il primo avversario in casa Juve e chissà che questo non possa rappresentare un piccolissimo vantaggio per i rossoblu. Si sa come alle prime giornate tutto vada oliato e rodato. Certo è che la Juventus vista ad Udine è stata a tratti impressionante, quasi devastante. Sin dai primi minuti, è andata ad aggredire alta la squadra friulana, con pressing a tutto campo, a smorzare sin dalla metà campo avversaria, le fonti di gioco. Buon possesso palla ma anche un giro palla molto veloce, il tutto condito da una condizione atletica, invidiabile.