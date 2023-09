Monza-Bologna, i migliori e i peggiori

Dalle smorfie mute di Torino alla valanga di proteste di Monza. Oggetto, sempre gli arbitri. Questa volta ha ragione a infuriarsi, la fischiata di Pezzuto su Zirkzee nell'azione del goal di Ferguson è stata clamorosamente sbagliata e intempestiva. Stiamo attenti però a non far passare troppo in secondo piano il terzo 0-0 consecutivo e l'impressione che la squadra sia ancora in costruzione, con innumerevoli varianti di ruoli e giocatori che certamente non aiutano a ritrovare un'identità vincente.