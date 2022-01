Mercato – Il Bologna alza l’offerta per Ramsay, ma spunta Kasius

di Manuel Minguzzi

Non è però una pista facile, sia per resistenze dell'Aberdeen che per concorrenza. Sul giocatore c'è anche il Leeds, offerta di 3.5 milioni, resterebbe fino a fine stagione in Scozia, mentre il Bologna avrebbe alzato la sua prima offerta passando a 4.6 milioni di sterline, cioè 5.5 milioni di euro complessivi in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L'Aberdeen, nonostante la cifra possa rappresentare la cessione più remunerativa della storia del club, mostra resistenza tanto che il suo manager Stephen Glass ha espresso parole chiare su Ramsay: "Penso resterà con noi e che sarà pronto a giocare la seconda parte di stagione". Il Bologna continuerà a provarci, ma il tempo stringe e non è escluso che la dirigenza possa virare su altri profili, evitando un'asta visto l'inserimento di altri club di Premier. Per questo motivo uno dei nomi papabili sarebbe Denso Kasius, 19enne del Volendam in prestito dall'Utrecht. Il costo sarebbe decisamente inferiore, si parla di meno di 3 milioni di euro.