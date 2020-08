Mercato, Bologna su El Shaarawy

Il Bologna potrebbe riportare in Italia Stephan El Shaarawy.

L’attaccante italiano, che attualmente milita nello Shanghai Shenhua, avrebbe voglia di tornare in Serie A e i rossoblù potrebbero accoglierlo a braccia aperte. El Shaarawy ha il contratto in scadenza nel 2022 e guadagna oltre dieci milioni di euro a stagione, ma sarebbe pronto a richiedere una sorta di buonuscita ai cinesi per rescindere e poter così fare le valigie direzione Bologna. I dirigenti felsinei sono pronti a mettere sul piatto un ingaggio pari a due milioni di euro a stagione. Walter Sabatini sta lavorando in prima persona per la buona riuscita dell’operazione, grazie ai contatti con i dirigenti dello Shanghai Shenhua risalenti ai tempi dell’Inter, quando l’attuale dirigente rossoblù lavorava anche per lo Jiangsu Suning, allacciando importanti rapporti con il calcio cinese.

Potrebbe salutare Casteldebole Federico Santander, che non sarebbe implicato direttamente nel trasferimento di El Shaarawy ma potrebbe comunque dire addio ai colori rossoblù proprio per trasferirsi in Cina. Nel caso in cui lo Shanghai gli offrisse un ingaggio importante, di molto superiore a quello che percepisce al Bfc, il paraguaiano potrebbe convincersi e tentare una nuova avventura in Asia.