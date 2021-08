Ma è legale?

di Gionni Forlenza

Redazione TuttoBolognaWeb

Ieri il turno di Coppa Italia, si è concluso col passaggio del turno di Salernitana e Sampdoria. Il Bologna quindi, è l’unica squadra di Serie A ad uscire dalla Coppa. D’altronde quando si prendono 5 gol in casa da una squadra di Serie B in 54 minuti più un rigore sbagliato, significa che fino a quel momento è entrata in campo una sola squadra. Dietro con l’assenza di tutti gli esterni titolari e le seconde linee, era obbligatorio giocare con Vignato più ovviamente Soriano e non con un Medel o Svanberg in più a centrocampo? Un 4-3-1-2 col forfait in extremis anche di De Silvestri, poteva essere più razionale.

Mbaye ed Annan ne hanno commesse di tutti i colori, specie il Primavera che si, avrà anche degli ottimi spunti in avanti ma commettere delle ingenuità dietro così evidenti in Serie A, non è ammissibile. Mbaye è uno dei primi acquisti dell’era Saputo se non il primo e in 6 stagioni e mezzo non ha mai giocato un campionato intero da titolare; Annan classe 2002 in avanti è propositivo, mostra anche spunti interessanti ma dietro deve ancora imparare tante cose come le scalate, le diagonali e anche le marcature. Orsolini che era in dubbio per un lieve affaticamento muscolare, del Bologna è forse risultato il migliore in campo. Le sue giocate, hanno sempre dato l’impressione di poter accendere l’interruttore in attacco; benino Arnautovic e anche Barrow quando è entrato. Soriano nel primo tempo ha faticato e non poco a trovare la giusta posizione fra le linee mentre nel secondo tempo, è cresciuto alla distanza. Bonifazi allo stato attuale in Serie A non è presentabile, speriamo cresca alla distanza trovando magari anche maggior intesa con Soumaoro anche lui ieri sera, parso un po’ fuori posizione e a tratti quasi spaesato.

A poco sono valsi i 3 gol dal minuto 56 al minuto 76. Forse, hanno accentuato la rabbia per quei primi 54 minuti sciagurati dove di fatto, il Bologna non è entrato in campo. Fisicamente i giocatori erano in campo ma con la testa erano altrove. Mi chiedo se sia legale rientrare dagli spogliatoi sotto di 2 gol e prenderne altri 2 in 9 minuti. Nonostante un primo tempo regalato agli avversari, col senno di poi, forse con un secondo tempo tatticamente più accorto, la partita la di sarebbe anche potuta riacciuffare. I 6000 tifosi rossoblù, alcuni rientrati anche dalle località di villeggiatura per la prima stagionale dopo un anno e mezzo di assenza forzata, hanno prima timidamente fischiato la squadra dagli spalti e poi sono usciti dal Dall’Ara estremamente delusi e spaesati. Regalare una partita del genere finalmente davanti al proprio pubblico, fa ancora più rabbia. I numeri del match farebbero pensare ad un altro risultato con 23 tiri totali contro 10, 64% di possesso palla, quasi il doppio dei passaggi e pure una maggior precisione nei passaggi rispetto alla Ternana. In certi momenti, la maggior caratura tecnica del Bologna si è vista ma purtroppo se si sbaglia tatticamente e con la testa all’approccio alla partita, solo la tecnica non può bastare, forse nemmeno contro una squadra di Lega Pro.

Onore quindi alla neo promossa Ternana che dalla Lega Pro alla Serie B, promette col suo tecnico Lucarelli di fare una stagione da protagonista. Mihajlovic , con i rientri dei titolari sugli esterni più Barrow a tempo pieno, deve subito rimboccarsi le maniche per ridare alla sua squadra quella cattiveria che è nel suo DNA e trovare il giusto assetto in campo. La squadra ha bisogno di ritrovarsi alla svelta anche mentalmente, entrare in campo con la giusta concentrazione perché tra 5 giorni, sarà già campionato.