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Sette mesi dopo

12 aprile 2026, Bologna-Lecce 2-0; 31 ottobre, Bologna-Monza 2-1. C’è voluta la sera di Halloween per esorcizzare il Dall’Ara da demoni, fantasmi, streghe e stregoni, così, dopo quasi 7 mesi, il Bologna torna alla vittoria davanti al proprio pubblico e il brano di Cremonini può partire e mescolarsi alla gioia dei tifosi rossoblu a fine partita. Palladino come previsto, disegna un undici ancora diverso rispetto a San Siro, giusto applicare il turnover e coinvolgere tutto il gruppo, così Vitik gioca la prima da titolare in stagione, Miranda e Cambiaghi si riprendono la catena di sinistra, mentre in attacco confermato Odgaard, molto stimato dal mister campano. La partita per il Bologna si fa subito in salita perché al sesto minuto, Theate commette fallo da rigore che l’arbitro Zanotti ravvede e lo fischia. Il VAR conferma la decisione arbitrale e così Varela può portare in vantaggio i brianzoli

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