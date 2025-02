Il Bologna migliora di partita in partita, scopriamo perché

Ieri sera al Gewiss Stadium, è andato in scena un match che, con ogni probabilità, per agonismo, intensità, equilibrio e qualità, passerà alla storia. Le due squadre del momento, l’Atalanta da qualche anno e il Bologna da un paio d’anni, se le sono date di santa ragione; quasi un botta e risposta per tutta la partita, senza che una delle due squadre, dominasse l’altra per oltre 2-3 minuti. I portieri si sono resi protagonisti di qualche parata prodigiosa, specie Skorupski e gli attaccanti hanno fatto fatica a fare breccia fra le maglie difensive. C’è voluto il solito traversone arcuato e maligno di Lykogiannis e l’inzuccata a centro area di Castro, per battere sul tempo il colpevole Rui Patricio, a 10 minuti dal termine più recupero, per spezzare l’equilibrio a favore dei rossoblu. Il Bologna nelle ultime 15 uscite, ha perso solo contro il Verona il 30 dicembre scorso, peraltro in inferiorità numerica. Per trovare in campionato una sconfitta del Bologna in parità numerica, bisogna risalire addirittura alla seconda giornata, quando il Bologna perse a Napoli per 3-0. Le ultime 15 uscite, comprendono anche i pareggi contro Benfica e Sporting Lisbona a Lisbona, la vittoria contro il Borussia Dortmund a Bologna e le vittorie contro Monza ed Atalanta in Coppa Italia. In campionato poi, superati indenni, match contro Juventus, Inter, Roma e Fiorentina, tanto citarne alcuni.