Il Bologna al completo, sogna a San Siro l’impresa come 12 anni fa

Lunedì sera Il Bologna inizia la sua nuova stagione a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. I rossoblu alla prima giornata, ci arrivano con la rosa al completo (una rarità), tranne Medel squalificato per una giornata mentre il Milan ha 4 indisponibili; Conti, Leao, Musacchio e Romagnoli. Il Bologna sogna l’impresa come alla prima giornata del Campionato 2008-2009, la prima assoluta di Di Vaio che qualche giorno prima, esordì con la maglia rossoblu in Coppa Italia contro il Vicenza segnando anche un gol. Gli occhi erano quasi tutti puntati sulle magie di Ronaldinho, famoso per gli assist “no look”. Fu però il Bologna a passare in vantaggio proprio con un sinistro di Di Vaio appena entrato in area di rigore su sponda di Amoroso. Il gol di Ambrosini sempre nel primo tempo riequilibrò il match ma nel secondo tempo, a pochi minuti dal termine, Valiani da fuori area, fece partire un missile terra aria dove il pallone andò ad insaccarsi fuori dalla portata dell’incolpevole Abbiati.

