Il Bologna al Brianteo con qualche dubbio di formazione

Dopo la conferenza stampa di ieri di Thiago Motta, come suo solito, disponibile e risoluto al tempo stesso, sono emersi alcuni dubbi di formazione in vista della delicata trasferta di oggi pomeriggio al Brianteo contro il Monza di Palladino. Dell’undici titolare, Motta ci ha regalato una certezza, anzi due: De Silvestri è disponibile e giocherà titolare al posto dell’infortunato Posch e, per giunta, con la fascia da capitano. Si, perché Lollo se lo merita, testuali parole del mister. Per la seconda certezza, si deve andare alla voce Aebischer. Il giocatore svizzero è il vero fido scudiero di Thiago; gli è proprio entrato dentro, per carattere, disponibilità, intelligenza, spirito di sacrificio, impegno e serietà. Provando poi ad abbozzare una formazione, più vicina all’idea del mister, davanti a Skorupski, De Silvestri dovrebbe essere affiancato da Beukema, Calafiori e Kristiansen. Linea mediana composta da Aebischer ed uno tra El Azzouzi e Moro. Saelemaekers potrebbe essere un’opzione, ma i primi due, per quel ruolo, partono leggermente favoriti. In attacco Ndoye, Ferguson ed Orsolini a sinistra, a supportare la punta olandese Zirkzee. In sostanza, potrebbero essere 4 le novità, rispetto alla partita contro il Napoli. Un paio per scelta forzata, visti gli infortuni di Posch e Lucumì, e altre due, per scelta tecnica e anche per una questione di turnover. Freuler e Karlsson, dovrebbero a questo giro partire dalla panchina. Il condizionale, ovviamente è d’obbligo.