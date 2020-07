I 17 mesi di Sinisa

Era il 3 febbraio 2019 quando Sinisa Mihajilovic cominciò la sua seconda avventura da mister a Bologna. Iniziò proprio da San Siro e proprio da Inter-Bologna 0-1 gol di Santander. Da lì prese vita la splendida rincorsa verso una salvezza che dopo lo scivolone interno contro il Frosinone, si era fatta complicata. Oggi, Inter-Bologna a distanza di 17 mesi esatti con calcio d’inizio alle 17,15, dei tre orari che la Lega ha stabilito è il più caldo, Mihaijlovic proverà a concedere il bis riuscito in maniera consecutiva ad Ulivieri nella stagione 96-97, Inter-Bologna 0-2 con reti di Marocchi e Shalimov ed Inter-Bologna 0-1 stagione 97-98 con rete di Paramatti su assist di Roberto Baggio.

Tatticamente il Bologna si disporrà sempre col classico 4-2-3-1 ma potrebbero cambiare parecchi interpreti rispetto alle ultime tre uscite anche se ravvicinate, solo le ultime due. Sinisa ci conta parecchio su questa partita, la sente in modo particolare anche se le due prossime partite contro Sassuolo e Parma saranno fondamentali e non si dovranno assolutamente toppare. Quali sono le zone del campo dove si è speso di più? Sicuramente i due esterni Tomiyasu e Dijks, hanno spinto parecchio anche se non sempre in maniera efficace. Ecco che per esempio un turno di riposo ad almeno uno dei due al fischio d’inizio, potrebbe essergli concesso. Più facile che sia Dijks per Krejci in quanto a destra Mbaye non è ancora fra i convocati e Bani o Corbo, non si possono sperimentare terzini nella difficile trasferta di San Siro. Qualche altro cambio in difesa potrebbe starci.

A centrocampo spazio per l’ex Medel apparso al momento tra i più in forma della truppa di Sinisa dopo la ripresa. Il secondo di centrocampo potrebbe essere di nuovo Schouten anche se in casa contro il Cagliari l’olandese non ha certo brillato ed anzi, ha rischiato anche l’espulsione quindi sostituito anzitempo. Potrebbe essere Dominguez la seconda opzione ad inizio partita. Svanberg potrebbe concedere un turno di riposo a Soriano apparso un po’ in difficoltà nelle prime tre uscite. Davanti, dubbio Palacio-Sansone col primo favorito essendo anche un ex. Barrow ed Orsolini inamovibili anche se Miha delle prestazioni di entrambi non sprizza proprio gioia da tutti i pori. Barrow lo vuol vedere più cattivo e più preciso al tiro mentre Orso lo vuol vedere più al centro del gioco. Lo vede per lunghi tratti un po’ fuori dai giochi e quando deve accendersi, fatica a fare la scelta migliore come gli riusciva prima del lungo stop.

Nell’Inter Skriniar sconta l’ultimo dei tre turni di squalifica, Moses, Sensi e Vecino sono ancora indisponibili. Conte non dovrebbe modificare troppo la formazione tipo delle ultime uscite. In avanti, ballottaggio Lautaro-Sanchez per affiancare Lukaku col primo leggermente favorito. Tra i titolari, ci sono diversi diffidati ma Conte in tal senso, non dovrebbe fare troppi calcoli. La vittoria del Milan contro la Lazio e del Sassuolo contro il Lecce, hanno complicato maledettamente la rincorsa del Bologna verso i piani nobili della classifica. Mihajlovic ci proverà a stare aggrappato fino all’ultimo al carro che conta ma questa stagione, per una serie di motivi che tutti conosciamo, ogni posizione finale, sarà ben accetta. Va detto che alcuni giovani, non sono riusciti a tenere il passo di altri giovani che han fatto bene o benissimo. Per esempio, Schouten, Svanberg, Dominguez e soprattutto Skov Olsen, non hanno tenuto il passo di Tomiyasu e Barrow. Orsolini in questo processo di crescita lo possiamo considerare fuori gara. Alcune partite poi, si potevano e si dovevano vincere anche per 1-0; penso all’ultima partita impattata 1-1 in casa contro il Cagliari e all’andata e al ritorno contro il Verona dove si stava vincendo 1-0 e terminate entrambe 1-1. Sei punti in più e si era praticamente a pari merito col Milan con ancora una partita da giocare. Finora al Bologna se proprio vogliamo dirla tutta, è mancato un pizzico di esperienza nel saper gestire alcune partite dove l’intera posta era alla portata: Medel, Poli e Danilo erano i più indicati in tal senso con Dzemaili ex capitano ceduto a fine gennaio. I giovani non sono tutti cresciuti di pari passo e per esempio, non abbiamo un giocatore nella classifica cannonieri dai 10 gol in su. Il Sassuolo che da -3 dal Bologna in classifica a +2 in appena 3 giorni, per esempio ha ben 3 giocatori nella classifica cannonieri, Caputo con 15 gol, Berardi e Boga con 11 a testa. Senza andare a scomodare i 29 gol di Ciro Immobile, al Bologna dopo Di Vaio e Gilardino, manca un vero e proprio bomber, quella punta che in stagione possa garantire 13-16 gol. Orsolini con 8 probabilmente ci arriverà a fine stagione così come Barrow, però una punta centrale di peso e prolifica, ci vuole. 17 mesi dopo caro Sinisa per eguagliare Ulivieri e per dare continuità ai risultati, altra cosa mancata in questa tribolatissima stagione rossoblu.