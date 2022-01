Geetit Bologna: alla ricerca della terza vittoria consecutiva

Ci si aspettava una reazione da parte di Pallavolo Bologna, dopo un buon esordio in serie A3 seguita da fase centrale di campionato al di sotto delle aspettative, e così è stato. Dopo il meraviglioso colpo di reni che ha portato i ragazzi allenati da Coach Asta dall'essere sotto per 2-0 nel derby ferrarese al 2-3 finale, è proseguito alla grande il buon momento della Geetit: al PalaDozza si presenta Gamma Chimica Brugherio, squadra ultima in classifica dalla giovanissima età media chiamata a racimolare punti a qualsiasi costo. Il primo e soprattutto il secondo set sono in totale equilibrio, e sono due break rossoblù nella fase bollente del parziale a deciderne l'esito. Nel primo si passa infatti da 21-21 a 25-22, con Spagnol in attacco e Marcoionni a muro protagonisti. Nel secondo invece, dal 22-24 per i brianzoli si arriva addirittura a 26-24. Gli ospiti accusano la rimonta subita ed il terzo parziale non è mai in discussione, col 25-15 finale.