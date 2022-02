Geetit Bologna, parla il bomber Spagnol: “L’obiettivo salvezza è ancora vicino”

“Peccato per la partita di Belluno che si era dimostrata alla nostra portata.

Le vittorie precedenti comunque ci hanno trasmesso molta carica e soprattutto consapevolezza nei nostri mezzi. Venivamo da un periodo buio con una serie di sconfitte subite anche in malo modo. Le vittorie ci hanno fatto dato molta spinta e ci han fatto capire che possiamo giocarcela. Peccato appunto per quello scivolone e per il rinvio dello scorso turno, ma l’obiettivo salvezza è ancora vicino”.