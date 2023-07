Fitti colloqui tra la dirigenza e Saputo. Il mercato si potrebbe sbloccare

La settimana entrante potrebbe per il Bologna rappresentare un importante crocevia per quanto concerne il mercato. Contro il Monaco, un primo tempo giocato bene e a buoni ritmi e con trame di gioco anche belle e veloci proprio come vuole Thiago. Nel secondo tempo però, una volta entrate le seconde linee, il Bologna è naufragato. Il Monaco non dava neanche l’impressione di voler spingere più di tanto ma mentre Motta completava la girandola di sostituzioni, mister Hutter, lasciava la squadra monegasca quasi al completo, con pochissime sostituzioni. Un Bologna che nel secondo tempo, complice anche le assenze di Posch, Orsolini e Barrow, si è consegnato all’avversario. Da queste indicazioni, tra venerdì sera, subito dopo l’amichevole persa di misura, e la giornata di ieri, si sono infittiti i contatti oltre oceano, tra la dirigenza dell’area tecnica rossoblu e Saputo.