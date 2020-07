La cittadinanza onoraria a Mihajlovic è un giusto riconoscimento, per quanto lui ha fatto per la città e quanto la città ha fatto per lui. Non me ne importa niente se alle elezioni voterebbe Lega o se è stato amico della “Tigre” Arkan. Cerchiamo, ogni tanto, di guardare le cose da un punto di vista panoramico, non attraverso due fette di prosciutto.