Ormai ho capito che con lui bisogna sempre usare i piatti della bilancia: tot cose buone da una parte, tot errori dall'altra. Poi alla fine si fa il saldo. Questa volta è positivo, ma per un pelo: un calcio di rigore, un tiro da 4 metri a botta sicura e un colpo di testa col portiere per terra devono produrre di più per un giocatore del suo livello. Avrebbe comunque bisogno di compagni di reparto che lo seguono di più nelle giocate in area sullo stretto.