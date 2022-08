E quando ricapita?

Il Bologna dell’Olimpico alla prima di campionato, stecca clamorosamente. Ai rossoblu, non capitava da tempi immemori di trovarsi in superiorità numerica dopo appena 5 giri di lancette. Il portiere Maximiano, all’esordio in Serie A, se lo ricorderà sicuramente. Protagonista in uscita; invece di tentare un rinvio con i piedi, esce fuori dall’area e blocca con le mani un pallone a 20-30cm dalla linea della propria area poi, furbescamente si porta il pallone sulla linea dell’area. I rossoblu, in primis Arnautovic, molto vicino al portiere laziale, protestano ma il gioco procede. L’arbitro richiamato poi al Var, espelle Maximiano. A questo punto, dopo un vivace avvio della Lazio, Sarri è costretto a rivedere l’impostazione tattica della squadra. Qui, il mister toscano, fa una scelta piuttosto azzardata quanto strana. Invece di togliere una punta visto che parte con 3 attaccanti, Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, per fare posto al portiere Provedel, toglie un centrocampista, Basic. Dopo qualche spunto ancora dalle parti di Skorupski, il Bologna un po’ alla volta, prende il comando del gioco.