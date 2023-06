Due acquisti per Motta entro la prossima settimana

Tra poco più di 10 giorni il Bologna inizierà con il raduno a Casteldebole la stagione 2023-24’. In vista del ritiro di Valles, in Alto Adige dal 13 al 22 luglio, Di Vaio e Sartori, cercheranno di consegnare a Thiago Motta almeno un paio di giocatori, nelle zone più nevralgiche del campo, dove per un motivo o per un altro, si è creato un po’ di vuoto. Per esempio, l’infortunio di Soumaoro, che lo terrà lontano dai campi da gioco almeno fino a fine anno, costringe la società a reperire un difensore centrale, affidabile e pronto all’uso. Beukema è il prescelto ma non è da escludere anche l’arrivo di Welsh. Lo scozzese, in forza al Celtic Glasgow, è chiuso nel suo ruolo e viene valutato attorno a 1,5 milioni di euro, potrebbe Bologna restare una destinazione gradita al giocatore, pur non garantendo almeno in partenza, il posto da titolare. Altro settore del campo da coprire con una certa urgenza è la fascia sinistra, con un esterno basso. Per Doig, il Verona continua a sparare alto, nonostante un girone di ritorno dello scozzese, non certo da ricordare. Più facile ad arrivare a Terzic della Fiorentina. Il serbo, attualmente viene valutato sui 3,5-4 milioni. Sartori sotto traccia, sta lavorando con i dirigenti della Juve, per riprendersi Cambiaso. Il giocatore avrebbe dato il benestare. Queste, le priorità richieste da Motta, in vista del ritiro.