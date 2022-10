Discreto Bologna ma non basta, ora le partite importanti

Il Bologna visto al Maradona, ha mostrato incoraggianti progressi. L’avversario, era fra i più in forma a livello europeo: 10 vittorie consecutive ottenute tra campionato e Champions, dopo il pareggio interno per 1-1 proprio contro il Lecce, prossimo avversario in campionato del Bologna, il 31 agosto. Da quel momento, i partenopei non hanno lasciato scampo a nessun avversario. Basti pensare che negli ultimi 3 match, il Napoli ha segnato 17 reti e subite 4. La partita di ieri sera, è stata piuttosto equilibrata, anche se il Napoli ha sempre dato l’impressione di poter far male ogni volta che accelerava. Prima mezz’ora del Bologna, molto simile a quella contro la Juventus; squadra impaurita, timida, quasi impacciata, si limitava a fare possesso palla con passaggi soprattutto in orizzontale o arretrati. I rossoblu faticavano a superare la metà campo, grazie anche al pressing alto degli azzurri di Spalletti. Passato il primo terzo di gara, ecco che il Bologna quasi all’improvviso, ha iniziato ad alzare la testa, a fare gioco, a rendere più equilibrato il match.