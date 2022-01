Derthona batte Fortitudo. Finisce 74-92 al PalaDozza

Sul parquet del PalaDozza, però, parte sicuramente meglio la Derthona. Da notare, già in primo quarto, la buona percentuale da 3 punti per la squadra di Ramondino. E' una prima fase del match in cui la Fortitudo non riesce ad organizzare la sua fase offensiva, arriva poco al tiro e ci arriva male. Bella tripla di Filloy, ancora Derthona su. Termina 15-32 il primo quarto.