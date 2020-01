Da zero a dieci – Il pagellone del 2019

Prendete la pagina del regolamento riservata ai falli di mano, ci troverete tante parole, spesso usate male, forse anche in contraddizione tra di loro, soprattutto incapaci di chiarire la questione. In linea generale, invece, il mondo del calcio pare non aver capito quali siano le situazioni più penalizzanti per gli attaccanti e quindi meritevoli di una sanzione. Come si fa a non punire un intervento di un difensore che toglie di fatto un gol ad una punta solo perché si ‘autocalcia il pallone addosso’?

