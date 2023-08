"Ci vuole calma e sangue freddo", recitava una canzone di Luca Dirisio di una decina di anni fa. Proprio quello che serve al Bologna in queste settimane: calma. Inutile dare giudizi affrettati dopo una sconfitta, meritata, contro un Milan sbalorditivamente più forte dello scorso anno in termini di nomi e candidato a lottare per lo scudetto fino all'ultima giornata. Calma, di nuovo, anche perchè quello che si è visto ieri in campo non è tutto da buttare, nonostante una buona fetta di tifosi abbia dipinto questo 0-2 casalingo contro il Milan come un disastro apocalittico. E per un'ultima volta calma, perchè dal mercato stanno arrivando una serie di innesti (Calafiori e soprattutto Karlsson) che alzeranno notevolmente il tasso tecnico della rosa in ruoli dove le lacune anche ieri sono state evidenti.