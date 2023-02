ESCLUSIVA – Camerani (Dj Lupo): “La mia vita da paraplegico dedicata ad un Bologna ‘Unstoppable'”

Matteo Camerani, in arte djlupo, nasce il 4/4/88 a Bologna. Inizialmente tutto sembra andare bene durante il parto, ma durante la crescita nella fase dei primi passi si notò che qualcosa non andava non riuscendo a camminare da solo. Da lì la sentenza dei medici al padre (al tempo 20enne): il bambino non potrà camminare essendo affetto da paraplegia di causa sconosciuta. Però grazie alla famiglia e soprattutto alla sua forza di volontà è iniziata la lotta per avere un po' d'indipendenza ed autonomia; tra palestra piscina, interventi e riabilitazione per 18 anni di fila, oggi Matteo è autonomo e ha un lavoro e una passione. Fare live streaming su Twitch. Avendo subito tanta sofferenza e solitudine, lo scopo del canale, oltre a quello di farlo diventare un lavoro, è parlare per due ore di fila tutti giorni al pubblico portando un po' di leggerezza e, quando serve, anche qualche argomento serio. Tra i temi trattati anche le passioni di Matteo come i videogiochi, il Bologna e la Fortitudo, ovvero le sue squadre del cuore.