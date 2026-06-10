Buona…Domenico! Ora serve una squadra da Europa

Sarà che è nato il mio stesso anno, pochi giorni dopo di me, sarà che ha studiato ingegneria come me, ma l'aura che ha emanato Domenico Tedesco mi ha convinto. Sguardo attento e concentrato, come se già dal primo giorno a Bologna fosse iniziato il campionato. Mancano ancora oltre due mesi, e un mercato di mezzo, tuttavia il nuovo tecnico appare già ampiamente focalizzato sulla nuova stagione e un assaggio della sua mentalità lo avremo domani in occasione della conferenza stampa di presentazione. Non mi aspetto tanti proclami, ma sicuramente Tedesco lascerà trasparire la sua ambizione e l'augurio è che il club lo possa seguire in tutto e per tutto, perché mai come ora il progetto rossoblù è legato a lui e a Giovanni Sartori, l'uomo chiamato a costruirgli una squadra per riportare il Bologna in Europa. Non facile, certo, ma ampiamente possibile.