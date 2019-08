Buon Bologna ma difesa ancora da registrare. Arrivano 2 centrocampisti

Il Bologna visto domenica sera all’Arena Garibaldi, e più in generale nelle amichevoli internazionali, ci ha detto come i due reparti estremi di gioco, difesa e attacco, abbiano in fin dei conti influenzato i 5 risultati delle partite più importanti disputate dai rossoblu. Se l’attacco mostra svariate soluzioni tattiche sia nei ruoli che negli interpreti che, da quando è arrivato Sinisa dimostra di poter segnare spesso 3 gol a partita, la difesa a 4 con 2 innesti nuovi, va sicuramente registrata. I valori di Tomiyasu e Denswil non si discutono, ma soprattutto l’olandese di tanto in tanto pasticcia in maniera anche un po’ goffa. A certi livelli, certi errori vengono spesso puniti. In 4 dietro parlano 3 lingue diverse e stanno cercando di capirsi in inglese ma certe scalate, certi raccordi, alcune diagonali e salire con la linea per effettuare il fuorigioco, vanno in questi giorni ulteriormente perfezionati.

Denswil ha esperienza anche in Champions ed Europa League, sono certo che verrà fuori anche in un campionato così ostico e tattico come il nostro. Tomiyasu ha qualità indiscutibili e qualche errore di posizione lo si deve solo alla sua giovane età. Va detto che la difesa si è trovata spesso sotto pressione per via di un centrocampo ancora da perfezionare. L’ottima sorpresa Kingsley, che ricorda un po’ il percorso di Diawara di 4 anni fa, non può bastare in questo centrocampo senza Pulgar ceduto alla Viola, e con Dzemaili e Schouten ancora ai box. Queste partite si sono giocate con solo 3 centrocampisti di ruolo considerando anche Svanberg che è più una mezzala. La difesa, quando sarà completato il centrocampo, sono convinto che si comporterà meglio perché sarà più protetta, ci sarà più filtro. Ora spesso si trovano uno contro uno, proprio perché in mezzo al campo si fa fatica a scalare, il reparto viene svariate volte saltato.

Si cercava già un mediano prima che partisse Pulgar, quasi certamente con la partenza del cileno i centrocampisti in arrivo saranno 2. Un mediano bravo in interdizione e un altro più bravo a costruire. Hendrix e Dominguez sarebbero il giusto mix così come Hendrix e Cuellar. In caso di giocatore non comunitario, è risaputo che lo si potrà prelevare solo in prestito. Partiti Donsah, Nagy e Pulgar, bisogna ritrovare la quadra in un punto nevralgico del campo. Attenzione poi a Schouten acquistato a 2 milioni; prima dell’infortunio mi ha impressionato per qualità e tempi di gioco. Sguardo quasi sempre alto, giocatore che come già scritto mi ricorda molto Marocchi nei movimenti, nel palleggio e nella costruzione del gioco. Molto più fisico di Ciccio, può mettere in mezzo al campo anche qualche cm in più che non guasta mai. Con queste premesse si inizia domenica al Bentegodi con ottimismo, con la speranza di partire meglio rispetto ad inizio campionato scorso, con un calendario praticamente simile. Sinisa vuole determinazione e intensità prima della fluidità di gioco, e quella, col tempo, con la qualità di questa squadra, arriverà.