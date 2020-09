Bologna-Virtus Entella, prove anti Milan

Il Bologna sta preparando al Centro Tecnico Nicolò Galli, la seconda ed ultima amichevole precampionato contro la Virtus Entella in programma sabato 12 settembre alle ore 15 (diretta Sky). Contro l’Entella si vedrà la formazione più verosimile che affronterà il Milan a San Siro alla prima di Campionato in programma nel posticipo di lunedì 21 settembre alle 20,45. A parte contro la Feralpi Salò, Mihajlovic non ha avuto troppo tempo per sperimentare. Va detto che Vignato a parte, De Silvestri ed Hickey, giunto a Bologna ieri sera attorno le 23, il mister potrà contare sugli stessi effettivi della scorsa stagione. Probabilmente per la prima di Campionato, complice anche la squalifica e l’infortunio di Medel, Sinisa farà affidamento anche su Donsah e Kingsley poi, verso fine mese, almeno uno dei due, sarà ceduto.