Diavolo d'un Sinisa! Pronto a sconfessare anni di rocciosa e intransigente mentalità calcistica e a trasformare il "giochiamo per farne uno più degli altri" in un trapattoniano (ma redditizio) "prima cosa non prendere gol". Giravolta che può sconcertare ma che non può che rallegrare i tifosi rossoblu, molto più contenti di una squadra che fa punti rispetto ad una che riceve elogi ma alla fine fa fare festa agli altri. Evviva la brutta che, almeno, balla.