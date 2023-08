Bologna tra Milan ed ultimi colpi di mercato

Il Bologna, inaugura la stagione 2023-24’ (la sua 77esima in Serie A, dal 1929 ad oggi, dopo l’istituzione del Girone Unico), contro il Milan di Stefano Pioli. Fischio d’inizio alle 20,45, con un Dall’Ara gremito. Dopo il nono posto della scorsa stagione, il Bologna vuole proseguire sulla scia del girone di ritorno della scorsa stagione, quando nessuna big riuscì a batterlo. Motta deve fare i conti con una rosa ancora incompleta, specie sulle fasce e con un attacco tutto da decifrare, senza Arnautovic, Sansone, Orsolini non al meglio e Barrow non convocato. Il Milan invece, si presenta a Bologna senza i giocatori messi sul mercato: Origi, Tourè, Saelemaekers; l’infortunato Bennacer e lo squalificato Musah. Motta e Pioli dovrebbero, almeno in partenza, iniziare con un 4-3-3. Il Bologna, agirà in difesa con Posch, Beukema o Bonifazi, Lucumi e Lykogiannis a protezione della porta, difesa da Skorupski. A centrocampo, con ogni probabilità, agiranno Dominguez, Ferguson e Moro; tridente composto da Aebischer, Zirkzee e il nuovo acquisto Ndoye, subito buttato nella mischia. L’attaccante esterno svizzero, mi ricorda Cuadrado ai tempi del Lecce. Rapidissimo nello scatto, buona progressione, ottima tecnica che gli consente spesso, con i suoi dribbling, di superare l’avversario e di favorire la superiorità numerica. Molto bravo anche in fase di ripiegamento; essendo di piede destro, preferisce giocare a destra ma si adatta anche a sinistra, a piede invertito. Deve migliorare il tiro e negli ultimi metri, essere più lucido nelle scelte. A Bologna, ha tutto per fare bene e diventare un giocatore importante.