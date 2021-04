Bologna-Toro desiderose di muovere la classifica. I 100 anni del Casalecchio Calcio.

Archiviata la pratica Spezia (un po’ la nostra bestia nera di questa stagione) con un sonoro 4-1, ecco che già stasera si torna in campo per il turno infrasettimanale. Il Bologna nel doppio turno casalingo, ospita il Torino reduce da 7 punti nelle ultime 3 partite che lo ha fatto balzare da 23 a 30 punti in classifica e che lo ha messo sufficientemente al riparo dalle ultime 3 in classifica dove si staccano di 5 punti ognuna e la stessa squadra granata con 5 punti in più del Cagliari. Crotone e Parma rispettivamente a 15 e 20 punti, sembrano a 7 giornate dal termine già spacciate. Il Cagliari a 25 punti può provare a fare la corsa sul Benevento anche alla luce dei 3 punti preziosi conquistati ieri sera dalla Fiorentina nella difficile trasferta di Verona. Sinisa in conferenza stampa ha ribadito come sia importante chiudere subito la pratica salvezza a quota 40 e poi potersi concentrare nelle ultime 6 uscite ad altri obiettivi come il record di punti nell’era Saputo.