Bologna, servono più certezze. Samp match delicato

Ieri i giocatori del Bologna e Thiago Motta, hanno cercato di digerire l’opaca prestazione contro i brianzoli. Non sarà di certo stato facile metabolizzare una prestazione anche difficile da analizzare, viste le troppe assenze in difesa e in attacco e dopo aver rimescolato anche a centrocampo. In una sola settimana, abbiamo visto il miglior Bologna della stagione contro la Fiorentina e il peggior Bologna contro il Monza. Anche al Franchi il Bologna si era presentato in emergenza ma già la presenza di Lucumì in difesa e di Zirkzee in attacco, aveva dato alla squadra un certo equilibrio tattico ed una sua fisionomia. Con 2 zone del campo scoperte, se vai anche a cambiare qualcosa in mezzo al campo, mettendo giocatori fuori ruolo e lasciando in panchina i capitani, ecco che diventa tutto troppo complicato o quantomeno, sperimentale. Possibile che un giocatore come Soriano, visto anche in crescita nelle ultime uscite, in 98 minuti, non abbia trovato uno straccio di minutaggio, con Ferguson che ha fatto il falso 9 per tutta la partita? Si poteva arretrate Ferguson nel suo ruolo togliendo Aebischer ed inserire Soriano. Vero, Barrow quando è entrato, non ha fatto neanche male ma un capitano, un senatore, almeno un tempo l’avrebbe dovuto giocare. Se a tutto questo, ci mettiamo un arbitro esordiente, che ha accettato il dialogo specie con i giocatori del Monza, palesemente con l’intenzione di perdere tempo, ecco che il gol preso al 25simo del primo tempo, è diventata una montagna impossibile da scalare.