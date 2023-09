Bologna: seconda miglior difesa e quarto peggiore attacco

Il Bologna delle prime cinque uscite stagionali, si può racchiudere in questi due dati statistici: 6 punti in classifica avendo segnato appena 3 reti, una delle quali regalata dal portiere del Cagliari Radunovic, ma subendo solo 4 reti (solo l'Inter ha fatto meglio con 1). I 6 punti del Bologna possono considerarsi piuttosto pesanti, visto che sono maturati dopo aver incontrato già Milan, Juventus e Napoli. Secondo clean sheet stagionale, peraltro consecutivo, 0-0 al Bentegodi contro il Verona e 0-0 contro il Napoli. Curioso il risultato di ieri, dove il pareggio a reti bianchi era il punteggio meno pronosticabile. Il Napoli non restava a secco di gol contro il Bologna da 20 partite; bisogna infatti risalire al 6 maggio 2012 per trovare un Napoli spuntato, finì 2-0. In verità, gli azzurri hanno avuto svariate occasioni per segnare, ma un po’ la bravura dei difensori rossoblu e un po’ l’imprecisione nei tiri glielo hanno impedito. L’occasione più ghiotta è nei piedi di Osimhen che cestina un calcio di rigore (un po’ generoso), con un piattone e con la palla larga quasi un metro, alla sinistra di Skorupski.