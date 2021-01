Bologna, se ci sei batti un colpo

Il Bologna esce da Marassi con le ossa rotte dopo un bruttissimo 2-0 contro un Genoa che non vinceva in casa dalla prima giornata contro il Crotone e che aveva vinto appena 2 partite in 16 giornate peraltro in trasferta contro il neo promosso Spezia. Il Bologna, appena 5 punti nelle ultime 8 giornate, frutto di 5 pareggi e 3 sconfitte su 24 punti disponibili. Con le grandi si fa fatica a fare punti e con le squadre alla portata, è da un po’ che non si riesce a portare a casa l’intera posta. Allora ci si chiede: contro quali squadre il Bologna deve vincere?

