Bologna-Sassuolo, Orsolini e Sansone scalpitano

Bologna-Sassuolo la si può annoverare tra le partite più interessanti della quarta giornata del massimo Campionato. È un derby e poi le 2 squadre giocano un calcio molto votato all’attacco. Sarà di certo una partita piacevole, giocata da ambo le parti come vogliono i 2 mister, senza fare troppi calcoli. In attacco il duello alla distanza sarà Orsolini e Berardi. I 2 mancini sono anche osservati speciali del Commissario tecnico della Nazionale Mancini, in vista degli Europei in programma il prossimo anno. Berardi ha già confermato le sue qualità anche in questa prima parte di stagione con 2 gol all’attivo e qualche assist vincente; Orso invece, non ha ancora espresso tutte le sue qualità e addirittura ha pure perso il posto da titolare, preferendogli Mihajlovic il danese Skov Olsen. Ora l’infortunio del danese subito nella gara con la sua Nazionale, da la possibilità all’esterno ascolano di riprendersi il suo posto da titolare.

