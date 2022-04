Mi ha ricordato certi film sulla guerra civile americana, con reduci nordisti che tornavano a casa pesti e laceri in un fascio di bende. Spirito indomabile, splendido esempio di professionista che quando è in campo non risparmia un briciolo delle sue energie, purtroppo a causa dell'età in calo inevitabile. E pensare che l'anno scorso Sinisa lo riteneva inutile, e lui "tirava indietro". Boh!