Bologna – Salto di qualità rinviato

Il Bologna nel turno infrasettimanale, sbatte rovinosamente contro il muro del Cagliari terzultimo e così, dopo 4 turni utili consecutivi, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi, il rientro è amaro. Da anni manca il vero salto di qualità. La posizione di classifica blocca ogni qualsiasi aspettativa. La qualità c’è, la rosa è sufficientemente adeguata per un Bologna tra nono e tredicesimo posto ma qui ci si ferma. Le squadre che devono andare in Europa e che si devono salvare, colpiscono più della metà delle 20 totali. Solo 4-5 squadre si trovano a non avere obiettivi importanti e il Bologna è una di queste. Tutti gli anni è così ed è un peccato vedere quasi tutti gli avversari avere più fame, più voglia di vincere. C’è uno stadio nuovo da realizzare che può incentivare a fare il salto di qualità verso l’Europa; ci sono poi i giovani che hanno bisogno di crescere. Ora, lo stadio nuovo non sarà terminato prima del 2024 se tutto va bene. Al netto del problema stadio, il Bologna da qui a 2-3 stagioni, su chi dovrà fare la corsa almeno per il settimo posto che varrebbe dal 2021-2022 la qualificazione per la Conference League? Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli, sono praticamente inamovibili. L’Atalanta da 5 anni a questa parte, è una realtà di spessore; ecco che i primi 6 posti sono quasi inattaccabili. La Lazio potrebbe essere attaccata per entrare fra le 7 sorelle ma ci vuole un progetto a tutto tondo. Ci sono poi squadre come Fiorentina, Sassuolo, Sampdoria e Torino che non staranno certo a guardare. Hanno tutte le carte in regola da qui a qualche anno per insidiare le prime 6-7 posizioni di classifica.

