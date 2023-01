Bologna: ricomincio da tre?

Come Massimo Troisi del 1981, Ricomincio da tre, il suo primo film sul maxi schermo come attore protagonista e regista, il Bologna se all’Olimpico di Roma ricominciasse da tre potrebbe veramente svoltare per la prima volta, da svariati anni a questa parte, verso traguardi più ambiziosi. Un mese e mezzo di sosta, invece di consegnare un Bologna al completo, ha addirittura fatto salire, l’elenco degli indisponibili per l’insidiosa trasferta capitolina. Ai già infortunati Bonifazi e Zirkzee, si sono aggiunti Bardi, Barrow e De Silvestri. A questi 5 assenti, sono stati esclusi Kasius e Vignato per scelta tecnica, anche perché verosimilmente sul mercato. Potrebbero tornare utili come pedine di scambio in questa sessione di mercato; meglio non rischiarli sul campo, anche se resta il fatto che contro la Roma, per un motivo o per un altro, 7 assenze non sono poche. La squadra titolare che aveva in mente Motta alla vigilia, non è stata stravolta. Dalla panchina però, se si eccettua il centrocampo, negli altri reparti, si è un po’ corti. In attacco, l’unico cambio, è Sansone, a meno che non si parta con Aebischer a destra, con Orsolini in panchina. Raimondo, si può buttare nella mischia solo nei minuti finali. In difesa, come centrale, siederà in panchina solo Sosa. Cambiaso potrebbe essere il cambio di Lykogiannis o viceversa, a seconda di chi partirà titolare.