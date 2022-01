Bologna-Napoli, i migliori e i peggiori

C'era da aspettarselo: è ritornato il tempo dei segnali alla società. Non ho centrocampisti? Vi faccio vedere come siamo messi se rinuncio a Dominguez e in quali condizioni è Viola; di più: metto dentro un 2003 che è bravino, però sottolineo subito che non è pronto. Manca l'attaccante di supporto? Arrivo a riesumare Falcinelli, che non mi avete venduto. La mia personale constatazione è che il mercato si è aperto ufficialmente il 3 gennaio e la casella degli affari rossoblu dice zero