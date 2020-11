Bologna-Napoli, i migliori e i peggiori

Per la seconda volta consecutiva utilizza i (pochi) cambi a disposizione per adattare tatticamente la squadra alla situazione in campo senza stravolgerla o gettarla allo sbaraglio. Dal passaggio alla difesa a tre in poi il Bologna schiaccia il Napoli nella sua metà campo e alla fine meriterebbe il pareggio perché fino all’ultimo secondo ogni momento è buono e ciò che hai fatto prima non conta un bel niente. Chi dice che il Napoli aveva dominato dimentica questo semplice teorema del calcio.