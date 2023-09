Bologna-Napoli ai raggi X

Bologna-Napoli con fischio d’inizio dell’arbitro Ayroldi oggi alle 18 è la sfida numero 129 tra le 2 squadre. Il Napoli è leggermente in vantaggio, con 49 vittorie contro 41 del Bologna. Completano il bilancio, 38 pareggi. In casa il Bologna ha vinto 31 delle 64 sfide, quasi la metà, contro 18 sconfitte e 15 pareggi. La squadra alla quale il Napoli ha inflitto più reti in Serie A è proprio il Bologna, con ben 194 reti all’attivo. I felsinei contro i partenopei, hanno segnato 174 reti. Partita che negli anni si è sempre rivelata avvincente e ricca di gol. Molto rari i pareggi per 0-0. Nelle ultime 7 sfide, il Napoli vanta 5 vittorie e 2 pareggi; l’ultima vittoria del Bologna, infatti, risale all’1 dicembre 2019, 1-2 al San Paolo (ora Maradona). L’ultima vittoria al Dall’Ara risale invece allo al campionato 2018-19, quando il 25 maggi il Bologna s’impose per 3-2. Rudi Garcia, festeggia oggi la centesima partita in Serie A ed ha affrontato il Bologna 3 volte; 2 vittorie ed un pareggio ai tempi della Roma. Thiago Motta invece, ha affrontato il Napoli 5 volte; 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Tra i 2 allenatori, è la prima sfida in assoluto.