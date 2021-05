Le hanno tentate tutte per motivare un carrozzone di slavati ragazzi nordici, anziani sudamericani, giovani africani talentuosi ma indolenti e rari italiani che non hanno capito l'importanza della partita per i cuori rossoblu. Commoventi l'abbraccio al pullman e la salita a San Luca. Tutto assolutamente inutile nel calcio di oggi.