1-1, 2-2, 3-3, non fa differenza. L'importante è fare bene la fiction, non come a Firenze dove la volontà comune di chiudere a tarallucci e vino si è risolta in un grottesco
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Bologna-Inter, i migliori e i peggiori
da Italiano a Cocchi, da Miranda a Castro: i migliori e i peggiori di Bologna-Inter
autogol che ha fatto scappare da ridere a tutti. Comuzzo è giovane,
imparerà le malizie degli esperti.
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