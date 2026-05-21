Bologna, i rischi sul mercato in uscita e le possibili cessioni

La situazione contrattuale non aiuta. La scadenza al 2027, senza rinnovo, obbligherà il Bologna a cederlo in estate. Premier e Liga lo cercano e spetta Lucumi la scelta per il futuro, mentre il Bologna potrebbe incassare tra i 15 e i 20 milioni di euro con la necessità di trovare un sostituto adeguato. Attenzione anche all'Inter se dovesse partire Bastoni...