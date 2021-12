Bologna-Fiorentina ai raggi X

Il Bologna domani, nel derby dell’Appennino, incontra l’unica delle 20 squadre di Serie A a non aver ancora pareggiato. La Fiorentina vanta 8 vittorie e 7 sconfitte. L’ultima partita che ha vinto in trasferta risale al 26 settembre quando alla sesta giornata, si impose al Friuli per 1-0. Dopodiché un’ altalena tra vittorie interne e sconfitte esterne. Le ultima 4 trasferte la squadra viola le ha perse tutte per 1-0 tranne ad Empoli dove perse per 2-1 in sostanza, unico gol segnato in trasferta nelle ultime 4 uscite fuori dal Franchi. Una squadra allergica ai pareggi dove però al Dall’Ara, le ultime 3 sfide, sono terminate in parità. Il 3-3 dello scorso maggio col saluto di Palacio con una sonora tripletta imbeccato sempre da Vignato, rispose alle 2 reti di Vlahovic e al gol di Bonaventura. La stagione prima, nel giorno della Befana, Orsolini al minuto 90+4 su una punizione da posizione quasi impossibile, riuscì ad impattare il risultato sull’1-1. La Fiorentina non passa al Dall’Ara dalla stagione 2017-18 mentre il Bologna non coglie i 3 punti in casa nel derby dalla stagione 2012-13 quando al vantaggio di Ljajic, risposero nel secondo tempo Motta e Christodoulopoulos da pochi minuti subentrato a Manolo Gabbiadini.