Bologna, difendi l’ottavo posto

Quella che va di scena stasera al Dall’Ara, è certamente una delle partite più attese di tutta la stagione. Quest’anno, poi, è una partita dal sapore ancora più particolare. La Juve viene da tre sconfitte consecutive in campionato, quattro se ci aggiungiamo la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia. Il Bologna è reduce dalla sconfitta di Verona ma prima veniva da cinque risultati utili consecutivi. Ogni partita, a sette giornate dalla fine, diventa decisiva, ma questa lo è a maggior ragione per svariati motivi. Intanto, c’è da cancellare la partita di Verona, troppo opaca come prestazione, sulla base dell’ultimo Bologna di Thiago Motta, c’è la Juventus e questo, già di per sé, offre stimoli maggiori. Da quando seguo il Bologna, dalla stagione 1973-74’, il Bologna fra le mura amiche ha battuto la Vecchia Signora solo nell’autunno del 1974 per 2-1 e nell’autunno del 1998 per 3-0, con una vittoria ogni 24 anni. Potrebbe, quindi, essere questa la volta buona. Altro motivo non trascurabile, c’è da difendere l’ottavo posto.