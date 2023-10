Bologna, devi provarci

Il Bologna che va di scena oggi a San Siro, contro l’Inter capolista, è una squadra consapevole delle proprie capacità. Motta in conferenza stampa ha ribadito la serietà di questo gruppo, di questi ragazzi desiderosi di metterci il cuore e la voglia di fare bene. Adora la difesa ed è contento nel vedere che i ragazzi, aumentano il livello, creano concorrenza e si divertono. Oggi si affrontano le due migliori difese del campionato, con appena 3 reti subite dai nerazzurri (miglior difesa in Europa) e 4 subite dal Bologna (seconda miglior difesa in Europa al pari del Nizza), con 4 clean sheet consecutivi. Skorupski, infatti, è imbattuto da 428 minuti. Questi dati, farebbero pensare ad una partita estremamente combattuta a centrocampo, con solo un paio di episodi a decidere il match. L’Inter, però, con 19 gol realizzati, ha anche il miglior attacco della serie A.