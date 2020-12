Bologna, così non va

Cinque schiaffi presi da una Roma troppo più forte rispetto a questo Bologna fatto di superstiti, non si potevano prevedere anche se dopo 15 minuti i palloni raccolti in rete erano già tre. A fine primo tempo, sembrava di aver assistito ad un’amichevole estiva tra una squadra di Serie A di ottimo livello contro una selezione della montagna. Con ogni probabilità, con un Dall’Ara gremito, a fine primo tempo o anche prima, almeno metà stadio si sarebbe svuotato. Poco male che i 1909 orsetti di peluche assiepati nei distinti, non abbiano potuto esternare il loro disappunto. Per comprendere meglio la debacle dei rossoblu contro i giallorossi: mai la Roma nella lunga storia calcistica aveva dato 5 gol al Bologna in casa propria.

